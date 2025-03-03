Meteoroloji uyardı: Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
Yeni hafta, bahar havasını yurda getiriyor. Hava sıcaklıkları 15 derecenin üzerine çıkarken, yağış ve kar bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve sis de etkili olabilir.
Ayrıca, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava Sıcaklığı
Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Rüzgar
Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de ise kuvvetli (30-60 km/saat) rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacağı için olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarların etkili olacağı için dikkatli olunmalı.
Çığ Tehlikesi ve Buzlanma Uyarısı: Son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştu. Bu bölgelerdeki eğimli yerlerde çığ riski bulunuyor, ayrıca buzlanma ve don olayı da bekleniyor.
BÖLGE TAHMİNLERİ
Marmara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Ege: Kıyı Ege’de yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur.
Akdeniz: Aralıklı sağanak yağışlı.
İç Anadolu: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Karadeniz: Yağışlar, karla karışık yağmur ve kar.
Doğu Anadolu: Kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bazı illerde yağmur.