Meteoroloji uyardı: Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?

Marmara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

Ege: Kıyı Ege’de yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur.

Akdeniz: Aralıklı sağanak yağışlı.

İç Anadolu: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Karadeniz: Yağışlar, karla karışık yağmur ve kar.

Doğu Anadolu: Kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bazı illerde yağmur.