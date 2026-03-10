Meteoroloji uyardı: Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor! İşte 10 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mart Salı günü hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart 2026 tarihi için yaptığı son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağış öngörülmüyor.
İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.
Edirne: 17°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul: 15°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 16°C, Az bulutlu ve açık
Kocaeli: 18°C, Az bulutlu ve açık
EGE
Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.Karahisar: 11°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 19°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 19°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 18°C, Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Adana: 20°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 20°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 17°C, Az bulutlu ve açık
Mersin: 21°C, Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Bolu: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi mevcut.
Amasya: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
Tokat: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erime tehlikesi uyarısı yapıldı.
Erzurum: -1°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: -1°C, Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
Van: 3°C, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır: 14°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 15°C, Az bulutlu ve açık
Siirt: 12°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 16°C, Az bulutlu ve açık