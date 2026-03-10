Meteoroloji uyardı: Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor! İşte 10 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mart Salı günü hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart 2026 tarihi için yaptığı son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağış öngörülmüyor.

İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

MARMARA

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.

Edirne: 17°C, Az bulutlu ve açık

İstanbul: 15°C, Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 16°C, Az bulutlu ve açık

Kocaeli: 18°C, Az bulutlu ve açık

EGE

Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.Karahisar: 11°C, Az bulutlu ve açık

Denizli: 19°C, Az bulutlu ve açık

İzmir: 19°C, Az bulutlu ve açık

Manisa: 18°C, Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Adana: 20°C, Az bulutlu ve açık

Antalya: 20°C, Az bulutlu ve açık

Hatay: 17°C, Az bulutlu ve açık

Mersin: 21°C, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Ankara: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

Konya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Bolu: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi mevcut.

Amasya: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

Tokat: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erime tehlikesi uyarısı yapıldı.

Erzurum: -1°C, Parçalı ve az bulutlu

Kars: -1°C, Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

Van: 3°C, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır: 14°C, Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 15°C, Az bulutlu ve açık

Siirt: 12°C, Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 16°C, Az bulutlu ve açık

