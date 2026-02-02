Meteoroloji uyardı! Yarın 25 şehre lapa lapa kar geliyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için 25 ili kapsayan kar yağışı tahminini yayınladı.
Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları etkisini göstermeye başladı.
Vatandaşların merakla beklediği yağışlar için gözler yetkili kurumlara çevrilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen açıklamayı yaptı. Kurum tarafından yapılan son değerlendirmelerde, 3 Şubat 2026 Salı günü yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji'nin verilerine göre beyaz örtüyle kaplanması beklenen ve kar yağışı uyarısı yapılan o şehirler...
Kastamonu
Karabük
Bolu
Çorum
Kırıkkale
Yozgat
Afyon
Karaman
Niğde
Kayseri
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Bayburt
Erzurum
Bingöl
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
Muş
Bitlis