Meteoroloji uyardı! Yarın 25 şehre lapa lapa kar geliyor

Vatandaşların merakla beklediği yağışlar için gözler yetkili kurumlara çevrilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen açıklamayı yaptı. Kurum tarafından yapılan son değerlendirmelerde, 3 Şubat 2026 Salı günü yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.