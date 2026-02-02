Meteoroloji uyardı! Yarın 25 şehre lapa lapa kar geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için 25 ili kapsayan kar yağışı tahminini yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Havaların soğumasıyla beraber Türkiye genelinde kar yağışları etkisini göstermeye başladı.

Vatandaşların merakla beklediği yağışlar için gözler yetkili kurumlara çevrilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen açıklamayı yaptı. Kurum tarafından yapılan son değerlendirmelerde, 3 Şubat 2026 Salı günü yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'nin verilerine göre beyaz örtüyle kaplanması beklenen ve kar yağışı uyarısı yapılan o şehirler...

Kastamonu

Karabük

Bolu

Çorum

Kırıkkale

Yozgat

Afyon

Karaman

Niğde

Kayseri

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Tunceli

Bayburt

Erzurum

Bingöl

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Muş

Bitlis

