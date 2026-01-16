Meteoroloji uyardı! Yarın bu illere kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ocak 2026 Cumartesi günü için uyarılarda bulundu! Aralarında Ankara’nın da bulunduğu 56 şehirde kar yağışı beklenirken dondurucu soğuklar yurt genelinde etkili olacak

Ebru Gül Müezzinoğlu
Bilecik
Kütahya
Kahramanmaraş

Aksaray
Ankara
Çankırı

Eskişehir
Karaman
Kayseri

Kırıkkale
Kırşehir
Konya

Nevşehir
Niğde
Sivas

Yozgat

Amasya
Artvin
Bayburt

Bolu
Çorum
Düzce

Giresun
Gümüşhane
Karabük

Kastamonu
Ordu
Rize

Samsun
Sinop
Tokat

Trabzon
Zonguldak
Ağrı

Ardahan
Bingöl
Bitlis

Elazığ
Erzincan
Erzurum

Hakkari
Iğdır
Kars

Malatya
Muş
Tunceli

Van
Adıyaman
Batman

Diyarbakır
Gaziantep
Kilis

Mardin
Siirt
Şanlıurfa

Şırnak

kar yağışı Hava durumu meteoroloji