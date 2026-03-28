Meteoroloji uyardı: Yarın gök gürültülü sağanak 6 ili etkisi altına alacak
29 Mart Pazar günü Meteoroloji verilerine göre 6 ilde gök gürültülü sağanak, 65 ilde ise sağanak yağış etkili olacak. Sel ve su baskını riskine karşı hazırlıklı olun. İşte 29 Mart Pazar güncel hava durumu raporu ve tüm detaylar...
GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞIN OLACAĞI İLLER
Antalya
Mersin
Adana
Osmaniye
Hatay
Kahramanmaraş
SAĞANAK YAĞIŞIN OLACAĞI İLLER
Adıyaman
Afyonkarahisar
Aksaray
Amasya
Ankara
Artvin
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Isparta
İstanbul
İzmir
Karabük
Karaman
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Yalova
Yozgat
Zonguldak