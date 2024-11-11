Meteoroloji uyardı: Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Bazı bölgelerde kış kendini gösterirken, diğer bölgeler yaz havasını yaşamaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni haftada yurt genelinde birçok bölgeyi etkisi altına alacak yağışlar konusunda uyarılarda bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
Meteoroloji uyardı: Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
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Yağışlar Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi’nin özellikle İstanbul dahil güney ve doğu bölgelerini etkileyecek.

Yağış ve fırtına uyarısı Afyonkarahisar ve Karaman çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, Antalya’nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış görülecek. Ayrıca Marmara Bölgesi ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

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