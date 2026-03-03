Meteoroloji uyardı: Yeni yağış dalgası 81 ili etkisi altına alacak!

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR

Hafta ortasından itibaren yağışların etki alanını genişleteceğini belirten Tekin, "Özellikle çarşamba günü Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde yağışları göreceğiz. Yine çarşamba günü Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de yağışlar kuvvetli olacak." dedi.