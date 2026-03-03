Meteoroloji uyardı: Yeni yağış dalgası 81 ili etkisi altına alacak!
Türkiye genelinde bu hafta iki ayrı yağışlı sistem etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününe kadar sürecek yağışlar nedeniyle özellikle Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde beklenen hava durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Karadeniz üzerinden gelen ilk yağışlı sistemin ardından, cuma günü ikinci bir dalganın daha yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR
Hafta ortasından itibaren yağışların etki alanını genişleteceğini belirten Tekin, "Özellikle çarşamba günü Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde yağışları göreceğiz. Yine çarşamba günü Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de yağışlar kuvvetli olacak." dedi.
Yarın yağış beklenen diğer bölgeler ise şu şekilde sıralandı:
İç Anadolu'nun doğusu
Karadeniz Bölgesi geneli
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu
Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye çevreleri
PERŞEMBE MOLA, CUMA YENİ SİSTEM GELİYOR
Yağışlı havanın perşembe günü yurdu büyük oranda terk edeceğini ifade eden Tekin, "Hakkari, Şırnak çevrelerinde kar yağışı göreceğiz. Cuma günü ise yine Karadeniz üzerinden gelen ikinci bir yağışlı sistem ülkemizi etkileyecek." diye konuştu.
Cuma günü etkili olacak ikinci dalga; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bırakacak.
Meteoroloji uzmanı, Ankara, İstanbul ve İzmir için şu tahminleri paylaştı:
ANKARA:
Üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar 10-12 derece civarında.
İSTANBUL:
İki gün yağış yok. "Cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı ise üç gün boyunca 11 ila 13 derece arasında seyredecek."
İZMİR:
İki gün az bulutlu bir hava hakim. Cuma günü sağanak yağış beklenirken, sıcaklık 18-19 derece seviyelerinde olacak.
Yağış cinsi kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Hava sıcaklıklarının yeni sistemle birlikte kuzey ve iç kesimlerde azalacağını kaydeden Tekin, sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında, batıda ise normaller civarında seyredeceğini belirtti.