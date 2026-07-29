Meteoroloji uyarıları üst üste sıraladı: O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGAR KUVVETLENİYOR

Hava Sıcaklığı: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN İKİ AYRI KRİTİK UYARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.