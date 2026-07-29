Meteoroloji uyarıları üst üste sıraladı: O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGAR KUVVETLENİYOR
Hava Sıcaklığı: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN İKİ AYRI KRİTİK UYARI
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, 32°C
Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu, 32°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 30°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 31°C
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 28°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 37°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C
Muğla: Az bulutlu ve açık, 36°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Adana: Az bulutlu ve açık, 43°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 43°C
Burdur: Az bulutlu ve açık, 32°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 36°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 28°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 30°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 28°C
Nevşehir: Parçalı ve az bulutlu, 26°C
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 27°C
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 28°C
Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 25°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 27°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 27°C
Rize: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 28°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C
Malatya: Az bulutlu ve açık, 35°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 42°C
Mardin: Az bulutlu ve açık, 40°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 41°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 42°C