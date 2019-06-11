Yurdun bir bölümü güneşten kavrulurken bir bölümünü sağanak ve dolu vurdu. Ankara, Sakarya, Eskişehir, Kars, Sivas ve Konya'da hayat felç oldu.

Meteoroloji uyarmıştı. Sağanak ve dolu birçok ilde hayatı durma noktasına getirdi.



Görüntüler Sakarya'dan. Pamukova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle alt geçitler su altında kaldı.



Mahsur kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı.



Eskişehir'de çadırları su altında kalan geçici tarım işçilerine Türk Kızılayı tarafından battaniye ve kuru gıda dağıtıldı.



Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.



Bazı binaların bodrum katları ve kapalı araç park yerlerini su bastı. Esnaf, dükkanlarına su girmemesi için çaba sarf etti.



Sivas'ta dolu sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.



Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Ankara'yı da dolu vurdu.



Gölbaşı ilçesi Bezirhane mahallesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı





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