Meteoroloji uyarmıştı: Fırtına Ordu'yu vurdu, onlarca evin çatısı uçtu

Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde etkili olan fırtına bazı noktalarda saatte 100 kilometre hıza ulaştı. Birçok ilçede çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanırken, uçan çatılar park halindeki araçlara da zarar verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji uyarmıştı: Fırtına Ordu'yu vurdu, onlarca evin çatısı uçtu
Yayınlanma:

Ordu’nun iç ve yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ve Kumru ilçelerinde çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı.

Meteoroloji uyarmıştı: Fırtına Ordu'yu vurdu, onlarca evin çatısı uçtu - Resim : 1

Uçan çatılar, park halindeki araçlara da zarar verdi. İhbarlar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışmaları başlattı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde etkisini yoğun şekilde gösteren ve yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla çatı uçmaları, ağaç yıkılmaları ve benzeri olumsuzluklar meydana gelmiştir” dedi.

Meteoroloji uyarmıştı: Fırtına Ordu'yu vurdu, onlarca evin çatısı uçtu - Resim : 2

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda, 19 ilçenin tamamında etkili olacak fırtınanın 14 Şubat sabah saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğine dikkat çekilmişti.

Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na tepki: “Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na tepki: “Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”Gündem
14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var!14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

meteoroloji fırtına ordu çatı
Günün Manşetleri
“Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”
Furkan Apartmanı davasında karar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Yurt Açılış Töreni’nde
4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
93 vergi müfettişi gözaltına alındı
12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi
Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!
Zeydan Karalar ve 5 kişi hakkında karar çıktı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Yarın elektrikler 9’dan itibaren kesilecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9’dan itibaren kesilecek: Kesinti listesi açıklandı
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
13 Şubat 2026 altın fiyatları 13 Şubat 2026 altın fiyatları
14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var! 14 Şubat kar yağacak iller belli oldu: Listede 9 şehir var!