Meteoroloji uyarmıştı: Fırtına Ordu'yu vurdu, onlarca evin çatısı uçtu

Ordu’nun iç ve yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ve Kumru ilçelerinde çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı.

Uçan çatılar, park halindeki araçlara da zarar verdi. İhbarlar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışmaları başlattı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde etkisini yoğun şekilde gösteren ve yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla çatı uçmaları, ağaç yıkılmaları ve benzeri olumsuzluklar meydana gelmiştir” dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda, 19 ilçenin tamamında etkili olacak fırtınanın 14 Şubat sabah saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğine dikkat çekilmişti.