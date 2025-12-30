Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Avrupa Yakası’nın yüksek bölgelerinde Silivri, Büyükçekmece, Sarıyer ve Başakşehir beyaza bürünmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası’nın yüksek ilçelerinde yağış gözle görülür şekilde hissediliyor. Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir’de kar yağışı nedeniyle çevrede beyaz örtü oluşmaya başladı.
Yetkililer, kar yağışıyla birlikte yer yer buzlanma ve görüş mesafesinde azalma olabileceği uyarısında bulunarak sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı pic.twitter.com/LiKu9epUS8— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 30, 2025