Mardin, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te kuvvetli sağanak sele neden oldu. Yüksekova'da dereler taştı, Beytüşşap'ta heyelan meydana geldi. Kuvvetli yağış, yurdun doğusunda hayatı felç etti.

Meteoroloji uyarmıştı, dün başlayan kuvvetli sağanak yurdun doğusunda hayat durdu.



Mardin'de kent yolları göle döndü. Köylere ulaşım kesildi, su taşkınları ve elektrik kesintileri yaşandı.



Mardin-Midyat kara yolunda toprak kayması meydana geldi, trafik akışı bir süre durdu. Ekipler müdahelesinden sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.



Şırnak'ta devlet hastanesinin acil bölümünü su bastı. Kentteki bazı ev ve iş yerleri de su altında kaldı.



Beytüşşebap ilçesindeki Taşarası köyü ile Habur 2 mevkii arasındaki yolda heyelan oluştu.



Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Elektrik telleri koptu. DEDAŞ kopan elektrik tellerini onarmak için çalışma başlattı.



Burası ise Siirt... Kooperatif Mahallesi'ndeki Alparslan İlkokulu'nu su bastı.



Öğrenciler, okul girişine konulan sıralar üzerinden tahliye edildi.



Kentte 25 ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.



Bitlis'te de sağanak etkili oldu. Tedbir amaçlı 3 ev boşaltıldı.



Kuvvetli yağışın vurduğu illerimizden biri de Hakkari.



Hakkari Merkez ve Yüksekova ilçelerinde dereler taştı. Bazı ev, arazi ve ahırlar su altında kaldı, kimi evler de önlem amaçlı tahliye edildi.





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