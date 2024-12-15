Meteoroloji uzmanı böyle uyardı! O bölgeler buz kesecek

Özellikle Doğu Anadolu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde don ve buzlanma hadiselerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durum nedeniyle vatandaşlar, yollarda ve açık alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, don ve buzlanmaya karşı önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Yurdun dört bir yanında kar ve yağış etkisini artırdı. Rize, Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir’in yüksek kesimlerinde kar görülürken, Batı Karadeniz’de Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de yer yer yağış görüldü. Havaların soğumasıyla birlikte don ve buzlanmaya da dikkat edilmesi gerekiyor.

KRİTİK UYARI GELDİ! DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

Öte yandan kışın kendisini hissetmesiyle beraber, hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Sosyal medyada hava durumu paylaşımları yapan Meteoroloji Bey adlı sayfanın duyurusuna göre yurdun çeşitli kesimlerinde don ve buzlanma yaşanabilir.

Ayrıca Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun doğusunda, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu’nun batısında hafif don ve buzlanma riski söz konusu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise don ve buzlanma riski daha yüksek. Hava sıcaklığının eksi 5 ile 15 arasında seyredebileceği tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA İÇİN ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

Don ve buzlanma olaylarından olumsuz etkilenmemek için bazı tedbirler almanız gerekiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı don ve buzlanma olayları sırasında alınacak tedbirleri yayınladı.

Buna göre; hava sıcaklığının donma seviyesinin altında olduğu durumlarda vücudunuzu sıcak tutacak giysileri tercih edin. Açık alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterin. Ayrıca kayma tehlikesine karşı dikkatli olmanız önemlidir. Sarkan elektrik tellerinden uzak durun.

MECBUR OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Eğer bulunduğunuz yerde sıcaklık -10 derece ve altında ise, mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın. Yolda yürürken çatılardan sarkabilecek buz sarkıtlarına dikkat edin. Sarkıtların düşmesi durumunda yaralanabilirsiniz. Su borularını mutlaka donmaya karşı koruyun.

Don ve buzlanma olaylarında elektrik kesintileri söz konusu olabilir. Buna hazırlıklı olun. Evinizde çalışır vaziyette fener ve ışıldak bulundurun. Ayrıca su kesintileri de yaşanabileceğinden fazladan su şişelemek faydalı olacaktır.

Eğer ilaca veya makineye bağlı bir tedavi süreciniz varsa ilaçların tedarikini ve kullandığınız cihazların çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapın, ya da yetkililere durumunuzu bildirerek tedbir alın.

Eğer buzlanma ve don olayı sırasında araçla seyahat ediyorsanız, gerekli ekipmanların araçta bulunduğundan emin olun. (Zincir, çekme halatı, kriko vs)

Yolculuk esnasında mutlaka B planınız olmalı. Yol durumu hakkında bölge trafik ile irtibata geçin ve bu konuda yapılan duyuruları takip edin.

Ayrıca köprü ve rampalarda daha sık oluşan siyah buza dikkat edin.

DON VE BUZLANMADAN ARACINIZI NASIL KORURSUNUZ?

Don ve buzlanma olaylarında en çok araçlar zarar görmektedir. Aracınızın büyük zararlar görmemesi için önlem almanız şart. İlk olarak aracınızın lastik durumunu kontrol edin. Kış lastiğiniz takılı değilse mutlaka taktırın.

Soğuk hava koşullarında antifirizli silecek suyu tercih ederek donmalara karşı tedbir alabilirsiniz.

Soğuk hava aküde kayıp yaratabilir. Bu sebeple akünüzün şarj durumunu kontrol edin. Fren sistemi ve motor yağı gibi unsurların soğuk havaya uygun olduğundan emin olun.