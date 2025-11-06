Meteoroloji uzmanı müjdeyi verdi: İstanbul’a kar geliyor

Uzmanlardan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son veriler, pastırma sıcaklarının sonuna gelindiğini gösteriyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN GELECECEK?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kışın nasıl geçeceği ve İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis görülebiliyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren yerini soğuk günlere bırakacak.”

Dr. Özdemir, bu kışın geçmiş yıllara göre daha yağışlı ve soğuk geçeceğini vurguladı:

“Aralık ayıyla birlikte kış mevsimine giriyoruz. Kış geçen yıllara göre biraz daha soğuk ve yağışlı geçecek. Çok eski yıllardaki kadar sert bir kış yaşamayacağız ancak 8-10 yıl öncesine göre şartlar daha ağır olacak. İstanbul’da ise bu kış en az bir-iki defa kar yağışını göreceğiz.”

Meteoroloji raporlarına göre, Türkiye’nin batı ve kuzey bölgelerinde sıcaklıklar hafta sonundan itibaren 8 ila 10 derece birden düşecek.