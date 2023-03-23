Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Soğuk hava dalgası ve kar gözüktü!
Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporunda; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde yağmur ve sağanak ve çığ tehlikesi riskine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Haftaya ülkeye soğuk hava girişi var" diyerek detayları açıkladı.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ve kuvvetli yağmur uyarısında bulunurak, "Haftaya ülkeye soğuk hava girişi var" dedi. Soğuk hava dalgası Meteoroloji'nin haritasına yansıdı ve tarih ise belli oldu. İşte detaylar...
O İLLERE DİKKAT
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji'den deprem bölgesinde hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Yarın deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak.