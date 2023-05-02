Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre; kuvvetli yağış başlayacak, sıcaklıklar ise bir anda düşecek.

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü # sağanak
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - Resim: 1 1 5

Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Çok kuvvetli yağış başlıyor, gün verildi. Sıcaklıklar da bir anda düşecek. İstanbul'da hafta sonu dahil sıcaklıklar yükselmeyecek. 

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - Resim: 2 2 5

Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - Resim: 3 3 5

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Bugün salı. Ülke geneli parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı. Sıcaklıklar 2-3 derece artacak.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor - Resim: 4 4 5

- Yarın da benzer hava şartları var. Perşembe günü Marmara ve Ege'ye yağmur geliyor ve sıcaklık İç Anadolu hariç 3-4 derece azalıyor.