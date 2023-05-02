Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre; kuvvetli yağış başlayacak, sıcaklıklar ise bir anda düşecek.
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Çok kuvvetli yağış başlıyor, gün verildi. Sıcaklıklar da bir anda düşecek. İstanbul'da hafta sonu dahil sıcaklıklar yükselmeyecek.
Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Bugün salı. Ülke geneli parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı. Sıcaklıklar 2-3 derece artacak.
- Yarın da benzer hava şartları var. Perşembe günü Marmara ve Ege'ye yağmur geliyor ve sıcaklık İç Anadolu hariç 3-4 derece azalıyor.