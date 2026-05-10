Meteoroloji uzmanı uyardı: Tam 11 yıl sonra geri dönüyor!

İstanbul’da sıcak havanın etkisiyle sahiller dolup taşarken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yaz ayları için “Süper El Nino” uyarısında bulundu.

Şen, temmuz ve ağustos aylarında Türkiye’de aşırı sıcakların, kuraklığın ve sıcak hava dalgalarının etkisini artırabileceğini söyledi.

Uzman isim, bu yıl Pasifik Okyanusu’ndaki sıcaklık artışının normal seviyelerin üzerine çıkabileceğini belirterek aşırı sıcaklar konusunda uyarıda bulundu.

'BU SENE DÜNYADA BİRAZ FARKLI BİR YIL OLABİLİR.'

Açıklama şu şekilde:

"Bu sene dünyada biraz farklı bir yıl olabilir. Çünkü Süper El Nino olma ihtimali çok yüksek. El Nino’yu daha önce çok anlattık. El Nino dönemlerinde meteorolojik karakterli doğa olayları dünyanın her tarafında biraz daha fazla oluyor.

Örneğin Hindistan’daki ve Pakistan’daki yağışlar daha kuvvetli olabiliyor. Bizde ise kuraklık ön plana çıkıyor. En önemlisi de aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgaları.

Dolayısıyla bu sene temmuz ve ağustos aylarından itibaren Süper El Nino oluşmaya başlayabilir. Şu anda nötr seviyedeyiz. La Nina dönemini geride bıraktık. La Nina daha serin ve yağışların bol olduğu bir dönemdi.

EL NİNO NE DEMEK?

El Nino ise normalde Doğu Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklığının yaklaşık bir derece artması anlamına geliyor ama bu sene tahminimiz sıcaklığın 2,5 dereceye kadar çıkabileceği yönünde. Bu yüzden buna Süper El Nino diyoruz.

EN SON 2015’TE GÖRÜLDÜ

Daha önce 1997 ve 2015 yıllarında yaşandı. Bu dönemlerde dünyanın birçok yerinde doğal afetler arttı. Bu sene de benzer şekilde doğal afetlerin can sıkabileceğini düşünüyoruz. Doğal afet derken taşkınlar, aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgaları ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu sene de aşırı sıcaklarla biraz daha fazla mücadele edeceğiz."