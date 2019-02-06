Antalya'da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile AFAD tarafından uyarılar yapılıyor.
Yağış ve fırtına nedeniyle alarm verilen Antalya'da, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
METEOROLOJİNİN UYARISI
MGM'nin uyarısında şunlar belirtildi:
"Antalya il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden 07 Şubat Perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-75 kg/metrekare), Antalya Merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100–200 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
AFAD DA UYARDI
AFAD'ın uyarısı ise şöyle:
"Antalya'da hortum oluşma riskine karşı dikkatli olun! Köprü ve enerji nakil hatlarından uzakta kalmaya çalışın."
Öte yandan Antalya'daki son durum radar görüntüsüne yansıdı.
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Antalya için gökgürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. AFAD ise "Antalya'da hortum oluşma riskine karşı dikkatli olun! Köprü ve enerji nakil hatlarından uzakta kalmaya çalışın." bilgisini paylaştı
Antalya'da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor.