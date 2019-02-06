Antalya'nın Kaş, Finike ve Kemer ilçeleri için önemli yağış uyarısı yapıldı. Aşırı olarak beklenen yağışla ilgili CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli detaylı bilgi verdi. Sürmeli, "Bu geceden itibaren Muğla'nın güney ilçelerinden yağış giriş yapıyor. Yarın ve perşembe günü ağırlıkla yağışı bırakacak. Bu yağışların miktarının en fazla olduğu yer, Kemer ve Finike civarı. Kaş da bu alanın içerisinde ama ağırlığı Kemer Finike civarında. Son verilerde 200 kilograma dayanacağını gösteriyor, 2 gündeki yağışın miktarı, Antalya'nın batısında. Bahsettiğimiz Kemer, Finike ve Kaş civarı, Antalya merkezi" dedi. Sürmeli, "Dolu ve aşırı yağış yapabilecek sistem ve hortum olasılığı yüzde 20'ler civarında. Biraz daha düşük geçen sisteme göre ama bu bir hortum oluşma ihtimalinin var olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Valilik tarafından dün yapılan açıklamada bazı ilçelerde okulların tatil edildiği belirtildi. Öte yandan Antalya Kemer Finike Kaş'ta riskin daha yoğun olduğu ifade edildi