Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor

Yurt genelinde hafta başında mevsim normallerinde seyredecek olan sıcaklıklar, salı gününden itibaren kuzeyden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle sert şekilde gerileyecek. İstanbul başta olmak üzere iç ve batı bölgelerde termometreler mevsim normallerinin altına inerken, Megakent'te salı ve çarşamba günleri kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

YURT GENELİNDE SALI GÜNÜNE DİKKAT: SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre haftalık hava seyrinde köklü bir değişim yaşanacak:

Kuzeyden Giriş Yapıyor: Hafta başında genel olarak mevsim normalleri civarında ölçülen sıcaklıklar, salı günü kuzey bölgelerden başlayarak hızla düşüşe geçecek.

İç ve Batı Kesimler Etkilenecek: Hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde de sıcaklıklar kademeli olarak azalarak eylül ayı mevsim normallerinin altına inecek.

İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN AKOM HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un 20 Eylül 2026 Pazar günü paylaştığı Megakent hava tahmin takvimi ve beklenen değerler:

20 Eylül Pazar: Parçalı ve az bulutlu hava etkili. Günün en yüksek sıcaklığı 26°C, akşam 24°C, gece 20°C. Poyrazdan saatte 10-40 km hızla sert rüzgar, yüzde 60-90 nem oranı ve yerel 1 kg yağış geçişi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı 22°C.

21 Eylül Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, yağış yok. Gün içi sıcaklık 20°C ile 27°C bandında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların 16°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

22 Eylül Salı (Yağış ve Soğuma Başlıyor): Aralıklı gök gürültülü sağanak yağış Megakent'i etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 17°C - 24°C aralığına inerken, metrekareye 3 ila 7 kg yağış düşeceği tahmin ediliyor.

23 Eylül Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri sürecek. Günün en yüksek sıcaklığı 22°C'ye kadar gerileyecek; beklenen yağış miktarı 1-5 kg/m².

24 Eylül Perşembe: Yağış sistemi kenti terk ediyor. Parçalı ve az bulutlu havada sıcaklıklar 18°C ile 23°C bandında olacak.

25 Eylül Cuma & 26 Eylül Cumartesi: Cuma günü parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle termometreler 25°C'ye, cumartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu havada 26°C'ye yükselecek; her iki günde de yağış beklenmiyor.