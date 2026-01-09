Meteoroloji ve bakanlıktan sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda Türkiye'nin batı ve iç kesimleri için bir uyarı yayınladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere dayanarak yarın için kapsamlı bir uyarıda bulundu. Bakanlık; Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgeleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verdi.

Yapılan değerlendirmelere göre, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR TRAKYA VE EGE'DE ETKİLİ OLACAK

Bakanlık açıklamasında yağışların etkili olacağı iller ve bölgeler detaylandırıldı. Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Olası risklere karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağıran İçişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

