Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan üst üste uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre 26 Aralık Cuma akşamı ve 27 Aralık Cumartesi günü özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son hava durumu bilgilerine göre, 26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından da paylaşılan uyarıda, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan üst üste uyarı: Yoğun kar yağışı bekleniyor! - Resim : 1

Meteoroloji verilerine göre, 26 Aralık Cuma günü gece saatlerinden itibaren;

• Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi,
• Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre üzeri yüksek kesimleri yoğun kar yağışının etkisine girecek. Bu bölgelerde kar yağışlarının 20 santimetre ve üzeri birikim yapması bekleniyor.

27 Aralık Cumartesi günü ise doğu bölgelerde yoğun kar yağışlarının devam etmesi öngörülüyor. Meteoroloji, şu illerde kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi:

• Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri,
• Ağrı, Kars ve gece saatlerinde Van çevresi.

Bu bölgelerde kar yağışlarının genel olarak 5–20 santimetre arasında olması beklenirken; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusu ile Van’ın güney kesimlerinde 20 santimetre üzeri yoğun kar yağışı görülebilir.

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayları ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü içişleri bakanlığı Hava durumu
