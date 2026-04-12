Meteoroloji yarın için uyardı: 14 ili kar yağışı vuracak
Meteoroloji’den beklenen haber geldi. Nisan ayında soğuk hava dalgası kapıda. 13 Nisan Pazartesi günü lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler açıklandı. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 13 Nisan Pazartesi günü bazı bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
İşte kar yağışı uyarısı yapılan o iller:
Yozgat
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Artvin
Ardahan
Kars
Erzurum
Ağrı
Muş
Bitlis
Van
Hakkari