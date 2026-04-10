Meteoroloji yarın için uyardı: 22 ile lapa lapa kar geliyor!
Nisan ayında havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü 22 ilde kar yağması bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen şehirler…
Aksaray
Ankara
Ardahan
Bayburt
Bitlis
Bolu
Çankırı
Çorum
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gümüşhane
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat