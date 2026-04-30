Meteoroloji yarın için uyardı: 35 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji'den 35 merkez için gök gürültülü sağanak uyarısı! 1 Mayıs Cuma günü özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu'da etkili olacak yağışlar nedeniyle sel ve yıldırıma karşı dikkatli olunması istendi. İşte o iller...
Yayınlanma: Güncellenme:
Aydın
Denizli
Burdur
Isparta
Antalya (Kuzey kesimleri)
Kırşehir
Aksaray
Nevşehir
Niğde
Kayseri
Yozgat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Elazığ
Malatya
Adıyaman
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman
Siirt
Mardin
Şırnak
Hakkari
Erzurum
Kars
Ardahan
Ağrı
Iğdır