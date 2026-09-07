Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! 7 Eylül Pazartesi rüzgar ve sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı.
Yeni haftanın ilk iş gününde hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri seviyesinde seyrederken; Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise saatteki hızı 60 kilometreye ulaşacak poyraz fırtınasına karşı sarı uyarı yapıldı.
MARMARA VE KUZEY EGE KIYILARINDA SERT POYRAZ ALARMI
Hafta başında sıcaklık değerlerinde belirgin bir kırılma öngörülmüyor. Rüzgarın güney kıyılarında hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, batı hatlarında sert hava akımları etkili olacak.
Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyı hattında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL HAVA DURUMU
İstanbul (29°C): Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim; kuzeyli rüzgarlar gün boyu sert esintilerle hissedilen sıcaklığı dengeliyor.
Ankara (28°C): Az bulutlu ve açık; başkentte mevsim normallerine uygun, sakin bir hava hakim.
İzmir (34°C): Az bulutlu ve güneşli; Kuzey Ege üzerinden esen tempolu rüzgarlar nem kaynaklı bunaltıcı havayı hafifletiyor.
BÖLGELERE GÖRE 7 EYLÜL 2026 İL İL HAVA TAHMİNİ
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu hava etkisini koruyor. Bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Edirne: 32°C (Az bulutlu)
Kırklareli: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kocaeli: 29°C (Parçalı bulutlu)
Çanakkale: 31°C (Parçalı ve az bulutlu, kuvvetli rüzgarlı)
Bursa: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
EGE BÖLGESİ
Kıyı hatları başta olmak üzere bölge genelinde güneşli hava hakim; iç kesimlerde gece ayazı ve sabah serinliği hissediliyor.
Denizli: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 33°C (Az bulutlu ve açık)
Afyonkarahisar: 27°C (Az bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ
Genel olarak açık ve güneşli; sahil şeridinde yüksek nem değerleri öne çıkıyor.
Adana: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Antalya: 33°C (Az bulutlu ve açık, yüksek nemli)
Mersin: 32°C (Az bulutlu)
Hatay: 31°C (Az bulutlu)
Isparta: 30°C (Az bulutlu ve açık)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde açık ve az bulutlu hava hakimiyetini koruyor; gece ile gündüz sıcaklık farkı dikkat çekiyor.
Konya: 28°C (Az bulutlu)
Eskişehir: 27°C (Az bulutlu ve açık)
Kayseri: 27°C (Az bulutlu ve açık)
Sivas: 26°C (Az bulutlu)
KARADENİZ BÖLGESİ
Kıyı kuşağında çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
Samsun: 27°C (Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Trabzon: 26°C (Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Rize: 26°C (Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Bolu: 26°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Kuzeydoğu sınırlarında yağış geçişleri görülürken batı ve güney kesimlerde güneşli hava sürüyor.
Malatya: 30°C (Az bulutlu ve açık)
Van: 25°C (Az bulutlu)
Erzurum: 24°C (Parçalı bulutlu)
Kars: 22°C (Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Sıcak ve kurak hava dalgası kesintisiz etkisini hissettirmeye devam ediyor.
Şanlıurfa: 37°C (Açık ve güneşli)
Diyarbakır: 36°C (Açık ve güneşli)
Gaziantep: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 33°C (Açık)