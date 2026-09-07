Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! 7 Eylül Pazartesi rüzgar ve sağanak alarmı

MARMARA VE KUZEY EGE KIYILARINDA SERT POYRAZ ALARMI

Hafta başında sıcaklık değerlerinde belirgin bir kırılma öngörülmüyor. Rüzgarın güney kıyılarında hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, batı hatlarında sert hava akımları etkili olacak.

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyı hattında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL HAVA DURUMU

İstanbul (29°C): Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim; kuzeyli rüzgarlar gün boyu sert esintilerle hissedilen sıcaklığı dengeliyor.

Ankara (28°C): Az bulutlu ve açık; başkentte mevsim normallerine uygun, sakin bir hava hakim.

İzmir (34°C): Az bulutlu ve güneşli; Kuzey Ege üzerinden esen tempolu rüzgarlar nem kaynaklı bunaltıcı havayı hafifletiyor.