Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! 8 Haziran Pazartesi tam 8 ilde kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji uzmanlarının siber veri tabanlarından elde ettiği atmosferik modelleme sonuçlarına göre, 8 Haziran Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Türkiye genelinde tam 8 ilde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü yağmur geçişleri fahiş oranda etkisini hissettirecek. Sıcaklık değerlerinde ani sismik düşüşlerin de eşlik edeceği bu yağışlı sistem, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve lokal dolu yağışı risklerini de beraberinde getiriyor.