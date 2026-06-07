Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! 8 Haziran Pazartesi tam 8 ilde kuvvetli sağanak alarmı
Küresel iklim krizine bağlı olarak atmosferik basınç dengelerinde yaşanan siber dalgalanmalar ve ani ısınan hava kütlelerinin çarpışması, yurt genelinde sismik hava muhalefetlerine yol açmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) siber tahmin merkezleri, saniyeler anlık uydu verilerini ve radar grafiklerini analiz ederek yeni haftanın ilk gününe dair çok kritik bir son dakika uyarısı yayımladı. Geçtiğimiz günlerde lokal olarak başlayan yağış bloklarının, yarından itibaren fahiş bir yoğunluk kazanarak belirli coğrafi koridorlarda hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
YENİ HAFTAYA SAĞANAKLA BAŞLANIYOR: 8 HAZİRAN PAZARTESİ ALARMI
Meteoroloji uzmanlarının siber veri tabanlarından elde ettiği atmosferik modelleme sonuçlarına göre, 8 Haziran Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Türkiye genelinde tam 8 ilde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü yağmur geçişleri fahiş oranda etkisini hissettirecek. Sıcaklık değerlerinde ani sismik düşüşlerin de eşlik edeceği bu yağışlı sistem, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve lokal dolu yağışı risklerini de beraberinde getiriyor.
YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞI O 8 ŞEHRİN BÖLGESEL LİSTESİ
MGM siber tahmin haritalarında yağış koridorunun merkez üssü olarak işaretlenen ve vatandaşların fiziki önlem alması gereken o illerimiz düz metin akışıyla şu şekilde sıralandı:
Trakya Sınır Hattı: Batıdan gelen serin hava dalgasının ilk giriş noktası olan Edirne ve Kırklareli illerinde pazartesi günü boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
İç Ege Ve Batı Karadeniz Koridoru: Termal kaynakları ve ormanlık arazileriyle bilinen Afyonkarahisar,
Bolu,
Karabük ve Kastamonu çevrelerinde ani konvektif kırılmalar neticesinde yerel olarak fahiş yağış birikimleri kaydedilebilecek.
Doğu Anadolu Cephesi: Yüksek topoğrafyaya sahip Doğu Anadolu'nun hassas noktalarından Muş ve Ağrı illerinde de pazar gecesinden itibaren siber radarlara yansıyan yağış bulutları, yeni haftanın ilk gününde sağanak şeklinde yere inecek.
AFET MERKEZLERİNDEN VATANDAŞLARA SİBER VE FİZİKİ UYARI
AKOM ve AFAD siber koordinasyon merkezleri, Meteoroloji'nin bu son dakika duyurusunun ardından teyakkuza geçti. Yarın özellikle işe ve okula gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıkacak olan vatandaşların, su birikintileri ve ani lojistik aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi. Sürücülerin fahiş yağış anında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle siber navigasyon ve fiziki takip mesafesi kurallarına harfiyen uymaları gerektiği, dikkatsizliklerin feci kazalara davetiye çıkarabileceği bildirildi.