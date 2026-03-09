Meteoroloji’den 10 Mart uyarısı: O bölgelerde görüş mesafesi kapanıyor

Ülke genelinde yarın için meteorolojik veriler netleşirken, belirli bölgelerde hava şartlarının ulaşımı ve günlük yaşamı etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 10 Mart uyarısı: O bölgelerde görüş mesafesi kapanıyor - Resim: 1

Özellikle İç Anadolu ve Marmara'da etkili olacak hava olayları için uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda hemfikir. Peki; Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yarın hava nasıl olacak? İşte bölge bölge güncel tahminler...

Üç Büyükşehirde Yarın (10 Mart) Beklenen Durum
Ankara: Başkentte yarın sisli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gece -1 dereceye kadar gerilerken, gündüz ortalama 12 derece seviyelerinde seyredecek.

İstanbul: Megakent genelinde yarın sisli bir atmosfer öngörülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 15, gece ise en düşük 5 derece olması bekleniyor.

İzmir: Ege'nin incisinde gökyüzünün az bulutlu olması beklenirken; sıcaklıklar gündüz 19, gece ise 8 derece civarında ölçülecek.

Bölgelere Göre Hava Tahminleri


İç Anadolu ve İç Ege: Sis Etkisini Artırıyor!

Meteorolojik verilere göre İç Anadolu genelinde yoğun sis tabakası gözlemlenecek. Benzer şekilde, sisli havanın Ege'nin iç kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde görüş mesafesinin düşebileceği öngörülüyor.

Karadeniz ve Marmara Hattı

Doğu Karadeniz genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz ve Marmara bölgesi ise genel itibarıyla az bulutlu bir gün geçirecek; ancak Marmara’nın belirli noktalarında sis geçişleri yaşanabilir.

Akdeniz ve Güneydoğu: Az Bulutlu Seyir

Yurdun güney kesimlerinde daha stabil bir hava tablosu mevcut. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havanın az bulutlu olması tahmin ediliyor.

