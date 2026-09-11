Meteoroloji'den 11 Eylül raporu! Hafta sonu sıcaklıklar daha da fırlayacak: Bir ilimize gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül 2026 Cuma gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günleri etkisini artırarak yükselmeye devam edeceği bildirildi. Türkiye genelinde güneşli ve açık bir gökyüzü hakimiyetini korurken, yalnızca Van’ın doğu kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
SICAK HAVA DALGASI HAFTA SONU VİTES YÜKSELTECEK
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre genel atmosfer koşulları şöyle şekilleniyor:
Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulut geçişleri gözlenirken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Yurt genelinde yağışsız hava düzeni sürerken istisna olarak yalnızca Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Mevcut yüksek sıcaklıkların cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde birkaç derece daha yükselerek mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı uyarısı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 11 EYLÜL HAVA SICAKLIKLARI
Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İstanbul 29°C, Bursa 31°C,
Çanakkale 32°C, Kırklareli 32°C.
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İzmir 32°C, Denizli 37°C,
Muğla 36°C, Uşak 32°C.
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Antalya 32°C, Adana 35°C,
Burdur 35°C, Hatay 31°C.
İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Ankara 31°C, Eskişehir 31°C,
Konya 31°C, Nevşehir 29°C.
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık. Bolu 28°C, Düzce 29°C,
Sinop 27°C, Zonguldak 25°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Amasya 32°C, Samsun 26°C,
Trabzon 25°C, Rize 27°C.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, Van’ın doğusu yerel sağanaklı. Erzurum 26°C,
Kars 25°C, Malatya 33°C, Van 25°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 36°C, Gaziantep 35°C,
Şanlıurfa 36°C, Mardin 33°C.