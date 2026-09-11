Meteoroloji'den 11 Eylül raporu! Hafta sonu sıcaklıklar daha da fırlayacak: Bir ilimize gök gürültülü sağanak uyarısı

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulut geçişleri gözlenirken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Yurt genelinde yağışsız hava düzeni sürerken istisna olarak yalnızca Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mevcut yüksek sıcaklıkların cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde birkaç derece daha yükselerek mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı uyarısı yapıldı.