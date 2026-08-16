Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

11 İLE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

MGM'nin son değerlendirmelerine göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Sarı kodlu uyarı kapsamına alınan 11 il şu şekilde sıralandı:

Artvin

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Kars

Rize

Sivas

Trabzon

Bayburt

Ardahan

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Özellikle dik yamaçlarda heyelan riski, şehir merkezlerinde su baskınları ve ulaşımda aksamalara yol açabilecek kuvvetli yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Bölge halkının ve sürücülerin dere yataklarından uzak durmaları ve yetkili kurumların duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.