Meteoroloji'den 11 İl için sıcaklık alarmı! 9 Temmuz Perşembe günü o saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den 11 İl için sıcaklık alarmı! 9 Temmuz Perşembe günü o saatlerde dışarı çıkmayın
Yayınlanma: Güncellenme:

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı şehirlerde dereceler rekor seviyelere yaklaşırken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Uzmanlar, sıcaklıkların ekstrem seviyelere ulaşacağı 11 kritik şehirde yaşayan vatandaşları kronik rahatsızlıklar, güneş çarpması ve sıvı kaybı riskine karşı acil koduyla uyardı.

GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI KRİTİK SAAT UYARISI

Meteoroloji uzmanları, özellikle 9 Temmuz Perşembe günü termometrelerin zirveyi göreceği bu 11 ilde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel olarak Ege ve Güneydoğu Anadolu kesimlerinde etkisini iyice artıracak olan sıcak hava dalgasının, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü havaların aşırı ısınacağı ve uzmanların alarm verdiği o 11 ilimiz:

Meteoroloji'den 11 İl için sıcaklık alarmı! 9 Temmuz Perşembe günü o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim : 1

Manisa
Aydın
Denizli
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt

Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin! İnternette "Yedek Parça" oyunu oynayan şebeke çökertildiAraç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin! İnternette "Yedek Parça" oyunu oynayan şebeke çökertildiYurt
hava sıcaklıkları meteoroloji
Günün Manşetleri
Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin!
"ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"
Trump'tan son dakika açıklaması
Rusya resmen tehdit ilan edildi!
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı!
Çok Okunanlar
3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!