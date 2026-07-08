Meteoroloji'den 11 İl için sıcaklık alarmı! 9 Temmuz Perşembe günü o saatlerde dışarı çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak devam ediyor.
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı şehirlerde dereceler rekor seviyelere yaklaşırken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Uzmanlar, sıcaklıkların ekstrem seviyelere ulaşacağı 11 kritik şehirde yaşayan vatandaşları kronik rahatsızlıklar, güneş çarpması ve sıvı kaybı riskine karşı acil koduyla uyardı.
GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI KRİTİK SAAT UYARISI
Meteoroloji uzmanları, özellikle 9 Temmuz Perşembe günü termometrelerin zirveyi göreceği bu 11 ilde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel olarak Ege ve Güneydoğu Anadolu kesimlerinde etkisini iyice artıracak olan sıcak hava dalgasının, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü havaların aşırı ısınacağı ve uzmanların alarm verdiği o 11 ilimiz:
Manisa
Aydın
Denizli
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt