Meteoroloji'den 11 il için yüksek sıcaklık alarmı! Yarın hava nasıl olacak? İşte tek tek uyarılan o şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül Perşembe gününe ilişkin son hava durumu değerlendirmelerini yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den 11 il için yüksek sıcaklık alarmı! Yarın hava nasıl olacak? İşte tek tek uyarılan o şehirler
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Yurt genelinde yağışların tamamen kesilmesi ve yüksek nem oranlarının etkisini artırmasıyla birlikte termometreler yeniden yükselişe geçti. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyuran Meteoroloji, 11 kent için yüksek sıcaklık uyarısında bulunarak günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunulmaması gerektiğini bildirdi.

YÜKSEK NEM VE KAVURUCU HAVA BİR ARADA ETKİLİ OLACAK

Meteorolojik verilere göre yurdun büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir hava hakimiyetini sürdürüyor:

Ülke genelinde yağışsız geçen günlerle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında ve güney-batı kesimlerde normallerin üzerinde seyrediyor.
Özellikle sahil şeritleri ve kıyıya yakın iç kesimlerde yüksek nem oranları, hissedilen sıcaklığın termometre değerlerinin çok üzerine çıkmasına sebep oluyor.
Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, çocukların ve yaşlıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

METEOROLOJİ'NİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI VERDİĞİ 11 ŞEHİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı risk haritasına göre 10 Eylül Perşembe günü kavurucu sıcakların beklendiği iller şöyle sıralandı:

Ege Bölgesi: Manisa, Aydın, Denizli
Akdeniz Bölgesi: Burdur, Adana, Kahramanmaraş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman

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