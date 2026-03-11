Meteoroloji’den 11 Mart hava durumu tahmini: Hava sıcaklıkları yükseliyor, sis ve pus etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Mart 2026 Çarşamba tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor.
Doğu bölgelerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis etkisini gösterecek.
Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeleri için çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
11 Mart 2026 tarihi itibarıyla bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri şu şekilde:
MARMARA
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus ve yer yer sis etkili olacak.
Edirne: Az bulutlu ve açık, 17°C
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 14°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 16°C
Kocaeli: Az bulutlu ve açık, 19°C
EGE
Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 13°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 19°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 19°C
Manisa: Az bulutlu ve açık, 19°C
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi'nde gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Adana: Az bulutlu ve açık, 21°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 21°C
Hatay: Az bulutlu ve açık, 19°C
Mersin: Az bulutlu ve açık, 22°C
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor.
Ankara: Az bulutlu ve açık, 14°C
Çankırı: Az bulutlu ve açık, 15°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 15°C
Konya: Az bulutlu ve açık, 13°C
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz Bölgesi'nde de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Bolu: Az bulutlu ve açık, 16°C
Düzce: Az bulutlu ve açık, 18°C
Kastamonu: Az bulutlu ve açık, 14°C
Zonguldak: Az bulutlu ve açık, 12°C
DOĞU KARADENİZ
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Tokat: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
DOĞU ANADOLU
Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erime tehlikesi mevcut.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 0°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, 0°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, 1°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 13°C
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 15°C
Siirt: Az bulutlu ve açık, 13°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 16°C