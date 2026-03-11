Meteoroloji’den 11 Mart hava durumu tahmini: Hava sıcaklıkları yükseliyor, sis ve pus etkili olacak!

Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeleri için çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

11 Mart 2026 tarihi itibarıyla bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri şu şekilde: