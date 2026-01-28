Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin güney ve batısında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğudaki eğimli arazilerde çığ riski sürüyor.

ERZURUM 2°C: Çok bulutlu.

KARS -1°C: Çok bulutlu.

MALATYA 2°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.