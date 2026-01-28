Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
Yurt genelinde etkisini artıran kış şartlarıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen hava durumu raporunu yayımladı. İşte 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla il il hava durumu ve dikkat edilmesi gereken noktalar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 28 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Ayrıca Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde de yağışların etkili olacağı bildirildi.
Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, yurdun doğu kesimlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacak. Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen 12 ili sarı kodla uyararak vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Özellikle Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusu, gece saatlerinde ise Trakya kesimi yağmur ve sağanak yağışlı olacak.
EDİRNE 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.
İSTANBUL 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.
KOCAELİ 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
DENİZLİ 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İZMİR 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
MUĞLA 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek.
ADANA 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ANTALYA 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
HATAY 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ISPARTA 12°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde yağmur etkili olurken, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
ANKARA 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
ESKİŞEHİR 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
KONYA 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.
SİVAS 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur bekleniyor.
BOLU 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
DÜZCE 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
SİNOP 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK 14°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki eğimli alanlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
AMASYA 14°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ARTVİN 11°C: Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN 18°C: Parçalı ve çok bulutlu.
TRABZON 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin güney ve batısında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğudaki eğimli arazilerde çığ riski sürüyor.
ERZURUM 2°C: Çok bulutlu.
KARS -1°C: Çok bulutlu.
MALATYA 2°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Adıyaman, Diyarbakır, Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
DİYARBAKIR 2°C: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
SİİRT 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
ŞANLIURFA 8°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.