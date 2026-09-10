Meteoroloji'den 12 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Cuma günü hava nasıl olacak? İşte tek tek uyarılan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül 2026 Cuma gününe ilişkin son hava durumu raporunu paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den 12 il için yüksek sıcaklık uyarısı! Cuma günü hava nasıl olacak? İşte tek tek uyarılan iller
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Yurt genelinde yağışsız periyot etkisini sürdürürken, hava sıcaklıklarının özellikle Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Meteoroloji, cuma günü için termometrelerin pik yapacağı 12 kenti sarı kod benzeri uyarı kapsamına alarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ YOK: SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞIYOR

MGM'nin yayımladığı son tahmin bültenine göre hava hareketleri şu şekilde gerçekleşecek:

Ülke genelinde yağış beklenmiyor; gökyüzünün büyük bölümü az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklıklar özellikle Batı ve Güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrini korurken, gün ortasında hissedilen sıcaklığın yüksek nemle birlikte daha da artması bekleniyor.
Uzmanlar; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmaması yönünde uyarılarını yineledi.

METEOROLOJİ'NİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPTIĞI 12 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 11 Eylül Cuma günü yüksek sıcaklık dalgasının merkezinde yer alacak şehirler şöyle:

Ege Bölgesi: Manisa, Aydın, Denizli

Akdeniz Bölgesi: Burdur, Kahramanmaraş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt

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