Meteoroloji'den 12 ilimize peş peşe uyarılar: O bölgeleri sel ve fırtına vuracak!

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de hem yağışların kuvvetli olması hem de kısa süreli fırtına görülmesi bekleniyor.

Adana (22°C) ve Hatay (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Mersin (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Antalya (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.