Meteoroloji'den 12 ilimize peş peşe uyarılar: O bölgeleri sel ve fırtına vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mart hava durumu raporunu yayımlayarak 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28 Mart hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batı bölgeleri yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Kurum, güncel değerlendirmeler ışığında 12 il için sarı kodlu alarm verdi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Türkiye genelinin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir gün geçiriyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yağışlara yer yer gök gürültüsü eşlik edecek. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde düşecek.
Yağışların şiddeti özellikle batı bölgelerinde artış gösterecek. Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken; Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bununla birlikte, Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden, saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu gözlemlenecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul (15°C), Çanakkale (15°C) ve Edirne (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yağmurlu.
Kırklareli (13°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Aralıklı sağanak yağışların hakim olacağı bölgede, güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Bölge genelinde kuvvetli beklenen yağışlar; Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Ayrıca bölge genelinde güney yönlü kısa süreli fırtına etkili olacak.
İzmir (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
Manisa (16°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Denizli (14°C): Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli aralıklı sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de hem yağışların kuvvetli olması hem de kısa süreli fırtına görülmesi bekleniyor.
Adana (22°C) ve Hatay (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Mersin (19°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Antalya (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Kayseri ve Sivas dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve sis görülecek.
Çankırı (19°C), Ankara (17°C) ve Eskişehir (16°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
Konya (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi, gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus oluşması bekleniyor.
Düzce (20°C), Kastamonu (20°C), Bolu (17°C) ve Zonguldak (13°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Çorum çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek alanlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Amasya (22°C), Tokat (21°C), Samsun (18°C) ve Trabzon (14°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Şırnak ve Hakkari çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü. Gece saatlerinde kuzeydoğuda buzlanma, don ve sis beklenirken, doğu kesimlerin yüksek eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
Malatya (18°C): Parçalı bulutlu.
Erzurum (13°C), Kars (11°C) ve Van (9°C): Parçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Siirt çevrelerinde ise sabah saatlerinde yağmur ve sağanak etkili oldu.
Şanlıurfa (20°C) ve Diyarbakır (18°C): Parçalı bulutlu.
Gaziantep (16°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Siirt (14°C): Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.