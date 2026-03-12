Meteoroloji'den 12 Mart hava durumu raporu: Doğu’da kar, Batı’da güneşli hava
Meteoroloji, 12 Mart 2026 için yurt genelinde hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar artarken, doğuda kar yağışı ve buzlanma etkili olacak. Ayrıca, doğu illerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, ülke genelinde herhangi bir yağış öngörülmüyor.
Yurdun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayı yaşanacak. Ayrıca kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için çığ tehlikesi ile kar erimesi riskinin bulunduğu bildirildi
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Edirne: 3°C, 15°C (Az bulutlu ve açık)
İstanbul: 6°C, 12°C (Az bulutlu ve açık)
Kırklareli: 3°C, 15°C (Az bulutlu ve açık)
Kocaeli: 5°C, 14°C (Az bulutlu ve açık)
EGE BÖLGESİ
Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.Karahisar: -1°C, 14°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 6°C, 20°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 8°C, 19°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 6°C, 20°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Adana: 6°C, 27°C (Az bulutlu ve açık)
Antalya: 10°C, 19°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 5°C, 19°C (Az bulutlu ve açık)
Mersin: 10°C, 23°C (Az bulutlu ve açık)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 0°C, 14°C (Az bulutlu ve açık)
Çankırı: -4°C, 15°C (Az bulutlu ve açık)
Eskişehir: -1°C, 16°C (Az bulutlu ve açık)
Konya: -1°C, 15°C (Az bulutlu ve açık)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçmesi, gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Bolu: -1°C, 14°C (Az bulutlu ve açık)
Düzce: 1°C, 15°C (Az bulutlu ve açık)
Kastamonu: -2°C, 15°C (Az bulutlu ve açık)
Zonguldak: 4°C, 9°C (Az bulutlu ve açık)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ ve kar erime tehlikesi uyarısı bulunuyor.
Amasya: 0°C, 16°C (Parçalı ve az bulutlu)
Samsun: 4°C, 11°C (Parçalı ve az bulutlu)
Tokat: -1°C, 15°C (Parçalı ve az bulutlu)
Trabzon: 4°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erime riski mevcut.
Erzurum: -8°C, 2°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: -11°C, 0°C (Parçalı ve az bulutlu)
Malatya: -2°C, 13°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: -6°C, 2°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: -2°C, 15°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 3°C, 16°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 1°C, 14°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 5°C, 17°C (Az bulutlu ve açık)