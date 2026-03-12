Meteoroloji'den 12 Mart hava durumu raporu: Doğu’da kar, Batı’da güneşli hava

Yurdun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayı yaşanacak. Ayrıca kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.