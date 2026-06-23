Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aniden bastırabilecek olumsuz hava koşullarına karşı pek manyak il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 24 Haziran Çarşamba günü tam 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.