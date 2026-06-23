Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aniden bastırabilecek olumsuz hava koşullarına karşı pek manyak il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 24 Haziran Çarşamba günü tam 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN O 13 ŞEHRİMİZ
Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereken illerin tam listesi şu şekildedir:
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Van
Ağrı
Iğdır
Erzurum
Bayburt
Artvin
Ardahan
Kars