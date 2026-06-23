Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aniden bastırabilecek olumsuz hava koşullarına karşı pek manyak il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 24 Haziran Çarşamba günü tam 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN O 13 ŞEHRİMİZ

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 3

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereken illerin tam listesi şu şekildedir:

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 4

Gümüşhane

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 5

Erzincan

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 6

Tunceli

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 7

Bingöl

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 8

Muş

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 9

Van

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 10

Ağrı

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 11

Iğdır

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 12

Erzurum

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 13

Bayburt

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 14

Artvin

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 15

Ardahan

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Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 24 Haziran Çarşamba Gününe dikkat - Resim: 16

Kars

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