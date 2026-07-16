Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor
Yurt genelinde bir süredir etkili olan bahar havası, yerini birçok bölgede sağanak yağışa bırakmaya hazırlanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. MGM, hava sıcaklıklarının yurt genelinde normal seyrinde devam edeceğini tahmin ederken, yağış uyarısı alan illerde yaşayan vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.
17 TEMMUZ CUMA GÜNÜNE DİKKAT: 13 İLDE YAĞIŞ ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, 17 Temmuz Cuma günü tam 13 ilimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Yetkililer, ani bastıracak yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.
İŞTE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞI O 13 ŞEHRİMİZ
Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkileyeceği açıklanan illerimiz şu şekilde sıralandı:
Düzce
Sakarya
Bolu
Karabük
Kastamonu
Sinop
Amasya
Tokat
Ağrı
Iğdır
Kars
Ardahan
Artvin
Belirtilen şehirlerde yaşayan vatandaşların, yağış anında oluşabilecek ani olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.