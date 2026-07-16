Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor

Yurt genelinde bir süredir etkili olan bahar havası, yerini birçok bölgede sağanak yağışa bırakmaya hazırlanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. MGM, hava sıcaklıklarının yurt genelinde normal seyrinde devam edeceğini tahmin ederken, yağış uyarısı alan illerde yaşayan vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

17 TEMMUZ CUMA GÜNÜNE DİKKAT: 13 İLDE YAĞIŞ ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, 17 Temmuz Cuma günü tam 13 ilimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Yetkililer, ani bastıracak yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

İŞTE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞI O 13 ŞEHRİMİZ
Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkileyeceği açıklanan illerimiz şu şekilde sıralandı:

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

Düzce

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

Sakarya

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

Bolu

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

Karabük

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

Kastamonu

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

Sinop

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 10

Amasya

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 11

Tokat

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 12

Ağrı

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 13

Iğdır

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 14

Kars

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 15

Ardahan

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 16

Artvin

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Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 17

Belirtilen şehirlerde yaşayan vatandaşların, yağış anında oluşabilecek ani olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

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