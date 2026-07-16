Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm! Bahar havası bitiyor, gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. MGM, hava sıcaklıklarının yurt genelinde normal seyrinde devam edeceğini tahmin ederken, yağış uyarısı alan illerde yaşayan vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.