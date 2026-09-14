Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası kuzey, iç ve batı kesimlerde yerini sert sıcaklık düşüşlerine ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. İstanbul'da termometreler 25 dereceye gerilerken, Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusu için sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.
4 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre haftanın ilk gününde riskli bölgeler şöyle:
Kuvvetli Yağış Alarmı: Yağışların Sakarya’nın doğu ilçeleri ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kuvvetli Rüzgâr: Batı Karadeniz genelinde rüzgârın batılı yönlerden fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık Düşüşü: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacağı, yalnızca Trakya kesiminde hafif artış göstereceği bildirildi.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 14 EYLÜL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul 25°C (Anadolu Yakası yerel sağanaklı), Bursa 25°C (sağanak yağışlı), Sakarya'nın doğusu yerel kuvvetli yağışlı,
Çanakkale 26°C, Kırklareli 27°C.
Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İzmir 31°C, Denizli 32°C,
Muğla 31°C, Uşak 26°C.
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel gök gürültülü sağanaklı. Antalya 31°C, Adana 33°C,
Hatay 31°C, Burdur 31°C.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevreleri yerel sağanaklı. Ankara 27°C, Eskişehir 24°C,
Konya 28°C, Nevşehir 30°C.
Batı Karadeniz: Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı ve fırtınalı. Düzce 24°C, Zonguldak 22°C,
Bolu 21°C, Sinop 29°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyı kesimler ve Amasya yerel sağanaklı. Amasya 31°C, Samsun 28°C,
Trabzon 26°C, Rize 27°C.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Erzurum 28°C, Malatya 34°C,
Kars 27°C, Van 26°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Şanlıurfa 36°C, Gaziantep 34°C,
Mardin 33°C, Diyarbakır 26°C.