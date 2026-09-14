Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası kuzey, iç ve batı kesimlerde yerini sert sıcaklık düşüşlerine ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. İstanbul'da termometreler 25 dereceye gerilerken, Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusu için sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.