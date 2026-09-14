Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 1

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası kuzey, iç ve batı kesimlerde yerini sert sıcaklık düşüşlerine ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. İstanbul'da termometreler 25 dereceye gerilerken, Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusu için sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 2

4 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre haftanın ilk gününde riskli bölgeler şöyle:

Kuvvetli Yağış Alarmı: Yağışların Sakarya’nın doğu ilçeleri ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 3

Kuvvetli Rüzgâr: Batı Karadeniz genelinde rüzgârın batılı yönlerden fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık Düşüşü: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacağı, yalnızca Trakya kesiminde hafif artış göstereceği bildirildi.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 4

BÖLGE BÖLGE VE İL İL 14 EYLÜL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul 25°C (Anadolu Yakası yerel sağanaklı), Bursa 25°C (sağanak yağışlı), Sakarya'nın doğusu yerel kuvvetli yağışlı,

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 5

Çanakkale 26°C, Kırklareli 27°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 6

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İzmir 31°C, Denizli 32°C, 

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 7

Muğla 31°C, Uşak 26°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel gök gürültülü sağanaklı. Antalya 31°C, Adana 33°C, 

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 9

Hatay 31°C, Burdur 31°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevreleri yerel sağanaklı. Ankara 27°C, Eskişehir 24°C, 

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 11

Konya 28°C, Nevşehir 30°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 12

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı ve fırtınalı. Düzce 24°C, Zonguldak 22°C, 

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 13

Bolu 21°C, Sinop 29°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 14

Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyı kesimler ve Amasya yerel sağanaklı. Amasya 31°C, Samsun 28°C, 

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 15

Trabzon 26°C, Rize 27°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Erzurum 28°C, Malatya 34°C,

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 17

Kars 27°C, Van 26°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 18

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Şanlıurfa 36°C, Gaziantep 34°C, 

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 19

Mardin 33°C, Diyarbakır 26°C.

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Meteoroloji'den 14 Eylül alarmı! Sıcaklıklar çakıldı, 4 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 20
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