Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

🌧️ Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İç kesimler ile Alanya ve Hatay çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Adana: 17°C / 25°C – Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 19°C / 24°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





