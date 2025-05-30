Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Ankara, Konya, Manisa, İzmir ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ve güneydoğusu, Ege’nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Samsun’un iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağışların ise özellikle Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay ve Alanya çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
🌡️ Hava Sıcaklığı
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava, mevsim normalleri civarında seyredecek.
💨 Rüzgar
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.
🌤️ Marmara Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kırklareli çevresinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Balıkesir: 11°C / 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 14°C / 25°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 14°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 13°C / 23°C – Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
⛅ Ege Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde yerel sağanaklar görülecek. Aydın, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 9°C / 19°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 15°C / 25°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 17°C / 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 12°C / 22°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
🌧️ Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İç kesimler ile Alanya ve Hatay çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Adana: 17°C / 25°C – Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 19°C / 24°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 17°C / 25°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Isparta: 11°C / 21°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
🌦️ İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Ankara: 11°C / 21°C – Yerel sağanak yağışlı
Eskişehir: 10°C / 23°C – Yerel sağanak yağışlı
Konya: 11°C / 22°C – Yerel sağanak yağışlı
Nevşehir: 10°C / 18°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
🌥️ Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.
Bolu: 9°C / 22°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Kastamonu: 8°C / 21°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Sinop: 15°C / 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 15°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
🌧️ Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Amasya: 12°C / 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 15°C / 21°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Samsun: 14°C / 21°C – Akşam saatlerinde iç kesimlerde sağanak yağışlı
Trabzon: 15°C / 19°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
☁️ Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Erzurum: 7°C / 19°C – Yerel sağanak yağışlı
Kars: 6°C / 18°C – Yerel sağanak yağışlı
Malatya: 13°C / 23°C – Sağanak yağışlı
Van: 10°C / 18°C – Yerel sağanak yağışlı
🌫️ Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde sağanak yağış görülebilir.
Diyarbakır: 15°C / 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 14°C / 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Mardin: 15°C / 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 21°C / 28°C – Parçalı ve çok bulutlu
⚠️ Meteoroloji’den Kritik Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Ege’nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in batısı, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay ve Alanya’da beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Doğu Anadolu’nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.