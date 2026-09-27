Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor

MARMARA

Bölge genelinde (Edirne dışında) hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Bursa: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çanakkale: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.



