Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağış olacağı tahmşn ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 1

Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, megakent İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

1 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 2

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

2 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 3

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller şunlardır:

Afyonkarahisar
Antalya
Aydın
Balıkesir
Burdur
Çanakkale
Denizli
Isparta
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Manisa
Muğla
Uşak

3 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 4

BÖLGELERE GÖRE İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

4 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 5

MARMARA

Bölge genelinde (Edirne dışında) hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Bursa: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çanakkale: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.

5 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 6

İstanbul: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (akşam saatlerinde yer yer kuvvetli).
Kırklareli: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı.

6 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 7

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 21°C - Akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
İzmir: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı.

7 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 8

Manisa: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Uşak: 20°C - Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.

8 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 9

AKDENİZ

Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı.
Antalya: 28°C - Öğle saatlerinde kuzey ve batısında, akşam saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

9 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 10

Hatay: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Isparta: 23°C - Öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

10 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara: 24°C - Akşam güneyinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Eskişehir: 20°C - Gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

11 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 12

Konya: 24°C - Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Nevşehir: 22°C - Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

12 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 13

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bolu: 22°C - Gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.
Düzce: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

13 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 14

Sinop: 26°C - Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Zonguldak: 22°C - Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

14 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 15

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, gece saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Amasya: 24°C - Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Rize: 24°C - Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

15 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 16

Samsun: 23°C - Aralıklı ve yerel sağanak yağışlı.
Trabzon: 22°C - Aralıklı ve yerel sağanak yağışlı.

16 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 17

DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin (Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 26°C - Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı.
Kars: 25°C - Gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

17 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 18

Malatya: 31°C - Parçalı bulutlu.
Van: 25°C - Parçalı bulutlu.

18 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 35°C - Parçalı bulutlu.
Mardin: 33°C - Parçalı bulutlu.

19 20
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu alarm! İstanbul dahil sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 20

Siirt: 34°C - Parçalı bulutlu.
Şanlıurfa: 34°C - Parçalı bulutlu.

20 20
sağanak yağış Hava durumu