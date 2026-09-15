Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İşte il il güncel hava tahmini

Marmara ve Ege: Kocaeli, Sakarya, İzmir ve Manisa çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde (özellikle öğle ve gece saatlerinde) yerel sağanak geçişleri görülecek. Kütahya'nın batı kesimleri de yağış alacak.

Akdeniz: Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinde aralıklı ve yerel yağışlar sürecek. Bölgede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak.



