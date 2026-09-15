Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İşte il il güncel hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Eylül 2026 Salı gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, aralarında İstanbul'un kuzeyi, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Karadeniz kıyılarının da yer aldığı geniş bir hatta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz genelinde ise hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden hissedilir şekilde düşeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yağış alacak kritik noktalar şu şekilde:
Marmara ve Ege: Kocaeli, Sakarya, İzmir ve Manisa çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde (özellikle öğle ve gece saatlerinde) yerel sağanak geçişleri görülecek. Kütahya'nın batı kesimleri de yağış alacak.
Akdeniz: Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinde aralıklı ve yerel yağışlar sürecek. Bölgede sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak.
İç ve Doğu Bölgeler: Kırşehir, Yozgat, Sivas, Ardahan ve Konya'nın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Rüzgâr Durumu: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 15 EYLÜL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi: İstanbul 25°C (öğle saatlerinde kuzeyi yerel sağanaklı), Kırklareli 25°C (öğle kıyıları sağanaklı),
Bursa 26°C, Çanakkale 26°C.
Ege Bölgesi: İzmir 31°C (gece saatlerinde yerel gök gürültülü sağanaklı), Muğla 30°C,
Denizli 32°C, Uşak 27°C.
Akdeniz Bölgesi: Adana 33°C (öğle ve akşam sağanaklı), Antalya 31°C (öğle saatlerinde iç kesimleri sağanaklı),
Burdur 31°C (öğle sağanaklı), Hatay 31°C.
İç Anadolu Bölgesi: Ankara 26°C, Eskişehir 25°C, Nevşehir 26°C, Konya 28°C (akşam saatlerinde batısı yerel sağanaklı).
Batı Karadeniz: Zonguldak 22°C (öğle sağanaklı), Düzce 25°C (öğle sağanaklı),
Sinop 28°C (öğle sağanaklı), Bolu 23°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun 24°C (öğleden itibaren aralıklı sağanaklı), Trabzon 24°C (aralıklı sağanaklı),
Rize 25°C (aralıklı sağanaklı), Amasya 28°C.
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum 27°C, Kars 27°C,
Malatya 33°C, Van 26°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır 35°C, Şanlıurfa 35°C,
Gaziantep 33°C, Mardin 33°C (Bölge geneli açık ve az bulutlu).