Meteoroloji'den 15 Temmuz raporu! O illere kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı geldi

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Samsun: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Trabzon: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)



