Meteoroloji'den 15 Temmuz raporu! O illere kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu açıkladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
YAĞIŞ ALACAK BÖLGELER BELİRLENDİ
Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bölgeler ve iller ise şu şekilde açıklandı:
Akdeniz'in Toroslar mevkii,
Karadeniz kıyıları,
Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri.
Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞAN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak öğleden sonra bazı bölgelerde rüzgarın şiddetini artıracağı uyarısı yapıldı.
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemle hatırlatıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
İstanbul: 29°C (Parçalı bulutlu)
Bursa: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 31°C (Parçalı bulutlu)
EGE BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
Muğla: 36°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 35°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 35°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Öğleden sonra Toroslar mevkisinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 30°C (Parçalı bulutlu)
Konya: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 28°C (Parçalı bulutlu)
Çankırı: 30°C (Parçalı bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Düzce: 29°C (Parçalı bulutlu)
Bolu: 27°C (Parçalı bulutlu)
Kastamonu: 26°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 26°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Samsun: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 29°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 28°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 27°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Malatya: 36°C (Az bulutlu)
Van: 29°C (Az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 36°C (Az bulutlu ve açık)