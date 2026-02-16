Meteoroloji'den fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Bu bölgelere çamur yağacak!

EGE

Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla esecek, toz taşınımı görülecek.

Afyonkarahisar 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Aydın 18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.