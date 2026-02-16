Meteoroloji'den fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Bu bölgelere çamur yağacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için yapılan toz taşınımı uyarısı, çamur yağışı riskini beraberinde getiriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneline ilişkin son hava durumu değerlendirmelerini paylaştı.
Rapora göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek. Kıyı şeridinde ise yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.
Meteoroloji, Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Rüzgarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli "fırtına" (saatte 40-80 km) şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu bölgelerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi görülecek. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor. Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla esecek, toz taşınımı görülecek.
Edirne 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İstanbul 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Kırklareli 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Kocaeli 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
EGE
Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla esecek, toz taşınımı görülecek.
Afyonkarahisar 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Aydın 18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Muğla 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
BATI AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak bekleniyor. Rüzgar Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla esecek. Bölgenin batısında toz taşınımı görülecek.
Adana 23°C, parçalı bulutlu.
Antalya 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.
Hatay 20°C, parçalı bulutlu.
Isparta 13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Bölgenin kuzeybatısında rüzgar güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla esecek. Bölgenin batısında toz taşınımı görülecek.
Ankara 19°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Eskişehir 18°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Konya 18°C, parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Sivas 12°C, parçalı bulutlu.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında aralıklı sağanak bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgar güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla esecek. Bölgenin batısında toz taşınımı görülecek.
Bolu 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Düzce 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Sinop 15°C, parçalı bulutlu.
Zonguldak 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgar güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla esecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya 22°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Artvin 21°C, parçalı bulutlu.
Samsun 18°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Trabzon 21°C, parçalı bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
Erzurum 9°C, parçalı ve az bulutlu.
Kars 6°C, parçalı ve az bulutlu.
Malatya 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Van 8°C, parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında pus ve yer yer sis görülecek.
Diyarbakır 16°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep 16°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt 18°C, parçalı ve az bulutlu.
Şanlıurfa 17°C, parçalı ve az bulutlu.