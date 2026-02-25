Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre Türkiye genelinde sağanak, yoğun kar yağışı ve fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat 2026 hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt geneli çok bulutlu ve yağışlı bir gün geçirecek.
Yağışlar genel olarak sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise kar şeklinde etkili olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar şiddetini artıracak. Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma olayları yaşanacak.
Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli sağanak; Hatay'ın batı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bu illerin yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce’nin doğusunun, Bolu’nun ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde kar yağışı yer yer kuvvetlenecek.
Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağışlar şiddetli seyredecek. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde ise kar yağışları yoğunlaşacak.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Yağmurlu geçecek günün ardından gece saatlerinden sonra yağışlar karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise kara dönüşecek.
Edirne (12°C): Parçalı çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
İstanbul (10°C): Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu. Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur etkili olacak.
Kocaeli (10°C): Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu. Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı görülecek.
Tekirdağ (12°C): Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu. Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur bekleniyor.
EGE
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Genel itibarıyla yağmur ve sağanak yağış beklenirken, kuzeyinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar yağışı görülecek.
Afyonkarahisar (5°C): Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı.
Denizli (10°C): Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
İzmir (15°C): Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
Muğla (12°C): Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yaşanacak. Doğusunun yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar alacak. Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yağışlar yerel olarak kuvvetlenecek.
Adana (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli seyredecek.
Antalya (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
Isparta (10°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.
Mersin (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçecek. Yüksek kesimler ile zamanla bölgenin doğusu kar yağışı alacak. Yağışlar gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerde şiddetini artıracak.
Ankara (6°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Eskişehir (6°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksekleri kar yağışlı.
Kayseri (6°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı olacak. Gece saatlerinden sonra kar yağışı kuvvetini artıracak.
Konya (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksekleri kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bölgede çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava etkili olacak. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 50-70 kilometre hızla fırtına şeklinde esecek.
Bolu (3°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Kuzey ilçelerde yağışlar yerel olarak kuvvetlenecek.
Kastamonu (6°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sinop (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak (7°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerde kar yağışı yerel olarak kuvvetli olacak.
DOĞU KARADENİZ
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı etkili olacak. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak yağışlar kuvvetli seyredecek. İç ve yüksek kesimlerde önce 1000 metre, hava soğudukça 500 metre üzeri rakımlarda kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek. Orta Karadeniz'de kuzeyden 50-70 km/saat hızında rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek ve eğimli kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ile kar erimesi riski bulunuyor.
Rize (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı. Zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
Samsun (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunda yağışlar kuvvetli olacak, yükseklerde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Tokat (8°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon (14°C): Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı. Zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar alacak.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu havanın etkisindeki bölgede, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. Yağışların bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi var. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don yaşanacak.
Ağrı (2°C): Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.
Erzurum (4°C): Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı. Gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde yağış kuvvetlenecek.
Malatya (11°C): Parçalı çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu. Gece saatlerinden sonra yerini kuvvetli kar yağışına bırakacak.
Van (8°C): Parçalı bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bölgede öğle saatlerinden sonra yağmur başlayacak. Zamanla kuzey ve doğu yükseklerinde yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek. Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır (14°C): Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı.
Gaziantep (12°C): Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı.
Mardin (11°C): Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı.
Şanlıurfa (16°C): Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı.