Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Bölgede çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava etkili olacak. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 50-70 kilometre hızla fırtına şeklinde esecek.

Bolu (3°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Kuzey ilçelerde yağışlar yerel olarak kuvvetlenecek.

Kastamonu (6°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

Zonguldak (7°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerde kar yağışı yerel olarak kuvvetli olacak.