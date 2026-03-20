Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart 2026 Cuma günü için yayımladığı hava durumu raporunda 17 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yurt genelinde sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı ve kıyı şeritlerinde fırtına etkili olacak.
Yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği günde; Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken; Marmara'nın doğusu, Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışlar kuvvetli şekilde seyredecek.
Rüzgarın ise Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ile kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esmesi bekleniyor.
Edirne (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İstanbul (9°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kırklareli (7°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kocaeli (8°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar (7°C): Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu; yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Denizli (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İzmir (12°C): Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı.
Muğla (13°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay kıyıları ile Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Adana (18°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya (17°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay (16°C): Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mersin (17°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Ankara (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; sabah saatlerinde kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Eskişehir (6°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; sabah saatlerinde yüksekleri kar yağışlı.
Konya (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Nevşehir (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu (5°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.
Düzce (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kastamonu (8°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.
Zonguldak (8°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don beklenirken; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Amasya (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Samsun (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Tokat (15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Trabzon (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmurlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar; Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi ile sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Erzurum (7°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kars (3°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Malatya (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Van (9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Şanlıurfa (15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.