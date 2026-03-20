Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay kıyıları ile Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Adana (18°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya (17°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay (16°C): Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mersin (17°C): Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.