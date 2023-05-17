Meteoroloji'den 17 kente sarı kodlu uyarı

İstanbul'da yağışlı hava etkili oldu. Bu durum kazaları da beraberinde getirdi, trafikte aksamalar yaşandı.



Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, baz istasyonu direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, otobüsün üzerine devrildi.



Avcılar'da D-100 kara yolu, Bahçeşehir'de TEM Otoyolu, Haliç Köprüsü, D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi, Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşaklarında trafik yoğunluğu oluştu.



Balıkesir'de, dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Erdek, Kepsut, Susurluk ve Altıeylül ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Meteoroloji sağanak yağış nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.



Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.