Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bahar havasının yerini kısa süreli ama etkili bir yağış dalgasına bırakacağını duyurdu. 7 Mayıs Perşembe günü özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 18 ilde gök gürültülü sağanak yağışların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, yarın sağanak yağışın etkisi altında kalacak şehirler bölgelerine göre şu şekilde sıralanıyor:
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Hattı
Hatay,
Osmaniye,
Kilis,
Gaziantep,
Kahramanmaraş,
Adıyaman,
Diyarbakır,
Batman,
Siirt.
Doğu Anadolu Bölgesi
Malatya,
Elazığ,
Tunceli,
Erzincan, Erzurum, Bingöl,
Bitlis, Şırnak, Iğdır.