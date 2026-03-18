Meteoroloji'den 18 Mart 2026 hava durumu raporu: Batı kesimlerde sağanak, Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı bölgelerinde sağanak yağış ve Marmara'da saatte 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinde çok bulutlu ve yağışlı bir sistem etkili olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi öngörülürken, kuzey ve doğu bölgelerde sis, pus, buzlanma ve don olayları tahmin ediliyor.
MARMARA
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu