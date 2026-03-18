Meteoroloji'den 18 Mart 2026 hava durumu raporu: Batı kesimlerde sağanak, Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı bölgelerinde sağanak yağış ve Marmara'da saatte 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinde çok bulutlu ve yağışlı bir sistem etkili olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi öngörülürken, kuzey ve doğu bölgelerde sis, pus, buzlanma ve don olayları tahmin ediliyor.

MARMARA

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu