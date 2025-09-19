Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı: Şemsiye ve montları hazırlayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının güney ve doğu illerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Rüzgârın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden yer yer fırtına (50-70 km/sa) bekleniyor.
İşte bölge bölge hava durumu:
Marmara: Bölgenin kuzeydoğusu aralıklı sağanak yağış alacak. İstanbul 25°C, Bursa 24°C, Çanakkale 26°C, Kırklareli 25°C olacak. Rüzgâr güney kesimlerde kuvvetli esecek.
Ege: Az bulutlu ve açık, kuzey çevreler parçalı bulutlu. İzmir 29°C, Manisa 28°C, Denizli 27°C, Afyonkarahisar 20°C. Kuzeyli rüzgâr zaman zaman kuvvetli esecek.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Antalya 34°C, Adana 32°C, Hatay 31°C, Burdur 23°C. İç kesimlerde rüzgâr kuvvetli esecek.
İç Anadolu: Az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Ankara 21°C, Eskişehir 20°C, Çankırı 21°C, Konya 21°C. Bölgenin güney ve doğusunda rüzgâr sert esecek.
Batı Karadeniz: Bölge genelinde sağanak yağış görülecek. Zonguldak 22°C, Düzce 21°C, Bolu 19°C, Sinop 25°C. Yağışlar kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz: Bölgede sağanak yağış bekleniyor. Trabzon 23°C, Rize 24°C, Samsun 23°C, Amasya 23°C. Kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde yağış kuvvetli olacak, rüzgâr zaman zaman fırtınaya dönüşecek.
Doğu Anadolu: Erzurum 16°C, Kars 12°C, Van 20°C, Malatya 24°C. Kuzey ve doğu illerinde yağış etkili olacak, bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Rüzgâr batıda kuzeyli, güneydoğuda ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu hava hâkim. Diyarbakır 28°C, Gaziantep 28°C, Mardin 26°C, Siirt 27°C olacak.