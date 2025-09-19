Meteoroloji’den 19 Eylül uyarısı: Şemsiye ve montları hazırlayın!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.